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В сети появился финальный трейлер фильма «Мулан»

Премьера фильма в Украине запланирована на конец марта

сегодня, 18:35
Автор:

• Светлана Шкурупий

В сети появился финальный трейлер фильма «Мулан»

Вышел финальный трейлер приключенческого фильма "Мулан", который является адаптацией одноименного мультфильма 1998 года. Видео опубликовано на YouTube-канале Walt Disney Studios и собрало уже более 700 тысяч просмотров.

В центре сюжета - отважная девушка Мулан, которая решилась на обман ради больного отца, и отправилась служить в Армии Императора. Ей предстоит пройти нелегкий путь, который сделает из нее настоящего воина - сильного, мужественного и бесстрашного, готового любой ценой защитить свою семью и родную землю.

В главной роли сыграла 32-летняя китайская актриса Лю Ифэй, а компанию ей составили: Донни Йен ("Ип Ман"), Джейсон Скотт Ли ("Книга джунглей" 1994), Джет Ли ("Денни цепной пес").  А режиссировала работу Ники Каро, известная по фильму "Жена смотрителя зоопарка".

Известно, что премьера фильма в Украине запланирована на 26 марта 2020 года.

Напомним, недавно в сети опубликовали финальный трейлер хоррора "Остров фантазий", премьера которого состоится в феврале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что появился украинский трейлер нового боевика с Джеки Чаном.


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