Лучшие фильмы о любви ко Дню святого Валентина

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Уже совсем скоро День святого Валентина — день подарков, объятий и поцелуев. В этот праздник не нужно скупиться на приятные слова, добрые поступки и романтические жесты. А скрасить уютный вечер в День влюбленных поможет подборка хороших фильмов.
Клятва
Американская мелодрама "Клятва", основанная на реальных событиях, не оставит никого равнодушным. Это удивительная история чистой и настоящей любви, которой не подвластны никакие преграды и сложности. Фильм смотрится на одном дыхании, и учит ценить простые радости жизни.
Эта дурацкая любовь
Сюжет фильма простой, но что-то его выделяет среди остальных типичных американских комедий. В киноленте переплетаются несколько сюжетных линий и в каждой поднимается тема отношений, сложностей брака и осознание семейных ценностей. Это жизнеутверждающее кино, которое смотрится на редкость приятно, не смотря на солидный хронометраж.
Любовный напиток №9
Чувствами трудно управлять, но в киноленте "Любовный напиток №9" это становится возможным благодаря особому эликсиру. Комедия довольно качественная, легкая и непосредственная, хотя по современным меркам снята просто и без особых спецэффектов, 1992 год все-таки.
Дневник памяти
Если хотите немножко поплакать, тогда включайте этот фильм. "Дневник памяти" - кинолента, снятая по мотивам одноименного романа Николаса Спаркса, стала одной из самых популярных мелодрам. Сюжет фильма рассказывает о настоящей любви, от которой мурашки по коже. История романтичная и сказочная одновременно.
Ла-Ла-Ленд
Этот наполненный лирическими мелодиями и зажигательным джазом мюзикл, повествует о любви молодой актрисы и джазового музыканта. Рассказывая историю их романа, кинолента также раскрывает важную тему самореализации, "исследуя радость и боль в погоне за мечтой".
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какой подарок выбрать второй половинке на День святого Валентина.
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