Удивите свою половинку: что подарить на День святого Валентина

Близится чудесный праздник всех влюбленных сердец - День святого Валентина. В этот день стоит напомнить друг другу о своих чувствах, и делать это можно с помощью ласковых и романтичных слов, поступков, подарков, объятий и нежных поцелуев. Чем удивить вторую половинку?

Подарки мужчине





Мужчины обычно мало говорят о своих потребностях в покупках, поэтому у женщин часто возникают проблемы с выбором подарка для любимого. В первую очередь, обратите внимание на его интересы и увлечения. Может быть, он любит играть в приставку, занимается спортом, является страстным поклонником автомобильного транспорта? Подарок, который вы выберете по своему вкусу, непременно порадует его. Вот несколько оригинальных идей, которые помогут вам приятно удивить свою половинку:

Вкусный подарок. Если ваш мужчина сладкоежка – ему непременно понравится такой вариант подарка. Перед праздником в любом магазине можно купить вкусные конфетки или пирожные в форме сердечек, а также можно заказать специальные наборы на День влюбленных (в интернете есть много подобных предложений).

Подарочный сертификат. Если вы долгое время не можете определиться с подарком или выбираете его в последнюю минуту, остановите выбор на подарочном сертификате. Это поможет сэкономить время и предоставит мужчине возможность самому выбрать подарок по душе (например, сертификат в барбер-шоп, на прыжок с парашютом, экстремальное вождение и т.д.). Это может быть также сертификат на совместное времяпровождение (массаж, ужин в ресторане).

Напитки. Для ценителя напитков отличным подарком на День святого Валентина будет бутылка хорошего вина, виски, бренди или коньяка. Можете дополнить этот подарок еще и фирменными стаканами.

Подарки своими руками. Можно посмотреть в интернете, как сделать красивую и необычную открытку-валентинку (или же придумать самостоятельно). Хорошей идеей для праздника станет "баночка воспоминаний". Соберите мелкие вещи, которые напоминают вам о каком-то приятном событии: отпуск, свадьба, рождение ребенка, выигрыш в лотерею и т.д. Поместите в бутылку вашу фотографию и дополните ее этими вещами (например, ракушками, засушенными цветами, билетами и прочим).

Если ваш мужчина увлекается спортом, выберите ему подходящий подарок (абонемент в спортзал или бассейн, фитнес-браслет, сумку для инвентаря, одежду для спорта и т.д.). Для делового мужчины подойдет в виде подарка портмоне, флешка, кожаный ремень, электронный блокнот, портативные наушники и Power-банк. Если ваш возлюбленный увлекается играми, то подарите ему желаемую компьютерную игру, коврик для мышки, портативную акустику и тому подобное. Главное – сделайте это с любовью и тогда ваши старанья непременно оценят!

Подарки женщине





В День святого Валентина магазины "рвутся по швам" от сердечек, плюшевых мишек, цветов и конфет - возможно, это не модные подарки, но даже такая мелочь может доставить вашей любимой большую радость.

Косметика и парфюмерия. Каждая женщина мечтает всегда выглядеть ухоженной и привлекательной, поэтому косметические средства и парфюмерия никогда не выйдут из моды. Правильно подобрать такой подарок – дело непростое, мужчине необходимо либо изучить содержание косметички возлюбленной, либо заранее ее расспросить о предпочтениях в косметике. Хорошим решением будет покупка сертификата в ее любимом магазине.

Украшения. Лучшим подарком на День влюбленных, конечно же станет украшение. Можно выбрать красивый браслет, серьги или брошку оригинального дизайна. Такой подарок поможет женщине почувствовать себя еще более особенной и любимой.

Подарочные сертификаты. Если вы еще недостаточно хорошо знаете вкусы и предпочтения своей дамы, подарите ей подарочный сертификат (в SPA-салон, в парикмахерскую, сертификат на фотоссесию, на урок визажа, рисования и т.д.). Этот подарок поможет вам лучше узнать друг друга и сблизиться.

Гаджеты и мобильные аксессуары. Возможно, вашей второй половинке давно уже нужен новый чехол на телефон, наушники или планшет? День влюбленных – идеальный повод порадовать любимую и сделать для нее приятный сюрприз.

Кроме того, женщины всегда оценят по достоинству подарки от мужчин своими руками – фоторамка, фотоколлаж, открытка-валентинка, шкатулка и прочее. Хорошей идеей для праздника также может стать эротический подарок – откровенный наряд, наручники, массаж. Не забудьте порадовать свою девушку букетом цветов, пригласите ее на ужин в ресторан или же обустройте романтическую атмосферу дома.

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