В сети появился новый трейлер продолжения хоррора «Тихое место»

Премьера американского фантастического фильма ужасов "Тихое место 2" состоится в Украине совсем скоро - в марте 2020 года. А пока создатели подогревают интерес зрителей с помощью нового трейлера. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале Paramount Pictures и уже собрало более 100 тысяч просмотров.

Действие фильма будет происходить после событий, рассказанных в первой части. Согласно сюжету, главные герои продолжат борьбу за жизнь в полной тишине. Вслед за смертельной угрозой, с которой они столкнулись дома, им предстоит познать ужасы внешнего мира.

Известно, что в новом фильме главную роль, как и ранее, исполнит Эмили Блант, а компанию ей составят: Миллисент Симмондс ("Тихое место", "Мир полный чудес"), Ноа Джуп ("Лапочка", "Чудо"), Киллиан Мерфи ("Острые козырьки", "Начало") и Джимон Хонсу ("Гладиатор", "Кровавый алмаз").

Напомним, что в украинский прокат кинолента выйдет 20 марта 2020 года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в сети появился финальный трейлер приключенческого фильма "Мулан".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!