Кортни Кокс рассказала, что увидят зрители в спецвыпуске «Друзей»

В этом месяце стало известно, что продолжению ситкома "Друзей" точно быть. Эту информацию подтвердили, как актеры сериала, так и кинокомпания. Американская актриса Кортни Кокс, известна по роли Моники Геллер, решила подогреть интерес поклонников и раскрыла некоторые детали нового спецвыпуска. Об этом сообщает издание People.

Знаменитость призналась, что новая серия "Друзей" станет дополнением к ситкому, а не будет отдельной серией о жизни героев. Главной идеей спецвыпуска станет встреча старых друзей, которые делятся друг с другом приятными воспоминаниями, смешными моментами со съемок шоу и в целом передают зрителям атмосферу сериала.

Кортни сказала, что это будет очень волнительно для всех актеров, ведь после завершения "Друзей" они вместе собирались всего два раза. Несмотря на то, что все детали спецвыпуска еще не согласованы, эта встреча для них будет очень значимой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в мае 2020 года на стриминговой платформе НВО Max выйдет продолжение ситкома "Друзья" и полюбившиеся всем главные герои снова соберутся вместе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!