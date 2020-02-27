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Маколей Калкин получил роль в популярном телесериале

Впервые за долгое время Калкин вернется на большой экран

сегодня, 15:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Маколей Калкин получил роль в популярном телесериале

В новом сезоне популярного телесериала "Американская история ужасов" появится звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин. Об этом официально сообщил один из шоураннеров проекта Райан Мерфи на своей странице в Instagram.

Создатель проекта опубликовал тизер нового сезона с именами актеров, которые участвовали в съемках. Среди них оказался и 39-летний Маколей Калкин, который уже давно не появлялся на больших экранах, разве что в рекламных роликах. Пока неизвестно, кого именно сыграет актер, ведь тема нового сезона и детали его сюжета держатся в секрете. Точной даты выхода 10-го сезона также пока нет, поэтому зрителям остается только ждать. 

Кстати, на своем аккаунте в Twitter, звезда "Один дома" с юмором прокомментировал свое возвращение: "Проснулся и понял, что я в тренде. Кто-нибудь объяснит, что происходит?".

Напомним, что Маколей Калкин был один из самых успешных детей-актеров в истории Голливуда. Но его карьера пошла на спад, потому что родители требовали за участие сына в проектах слишком большие гонорары, а после и вовсе рассорились из-за того, что не могли поделить его деньги.

Сейчас Маколей Калкин снимает свое собственное шоу, часто появляется в рекламных роликах и короткометражных фильмах. 

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#AHSSeason10

Публикация от Ryan Murphy (@mrrpmurphy)

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Маколей Калкин в халате попал на обложку модного глянца.


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