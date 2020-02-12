Маколей Калкин в халате попал на обложку модного глянца

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 801,50
ETH/USD
222,70
LTC/USD
74,28
USD/UAH
24,58
EUR/UAH
26,83
RUB/UAH
0,39
Звезда культовой рождественской комедии "Один дома" Маколей Калкин появился на обложке глянцевого журнала Esquire, позируя в дерзких и смелых образах. Новые фотографии он опубликовал на своем аккаунте в соцсети Instagram.
Знаменитого актера не часто можно увидеть в современных фильмах, он сейчас занят сьемками собственного шоу "Bunny Ears", а также предпочитает сниматься в рекламах. Но в новом выпуске модного журнала Калкин предстает в стильных и слегка эпатажным образах, демонстрируя свою уверенность и самодостаточность.
Для обложки глянца звезда "Один дома" позировал в стильном халате черного цвета с принтом и белой каймой. На пальцах у актера виднеются два массивных кольца и перстень с камнем, а ногти накрашены бордовым лаком.
На других фотографиях знаменитость позирует в стильных образах от таких модных домов, как Gucci, Dolce & Gabbana и Saint Laurent.
Напомним, что звезда комедии "Один дома" снялся в рождественской рекламе носков и даже стал автором дизайна "заячьи уши".
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в перезапуске фильма "Один дома" может сыграть свою роль Маколей Калкин.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости