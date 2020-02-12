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Маколей Калкин в халате попал на обложку модного глянца

Актер украсил обложку мартовского выпуска

сегодня, 14:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Маколей Калкин в халате попал на обложку модного глянца

Звезда культовой рождественской комедии "Один дома" Маколей Калкин появился на обложке глянцевого журнала Esquire, позируя в дерзких и смелых образах. Новые фотографии он опубликовал на своем аккаунте в соцсети Instagram.

Знаменитого актера не часто можно увидеть в современных фильмах, он сейчас занят сьемками собственного шоу "Bunny Ears", а также предпочитает сниматься в рекламах. Но в новом выпуске модного журнала Калкин предстает в стильных и слегка эпатажным образах, демонстрируя свою уверенность и самодостаточность.

Для обложки глянца звезда "Один дома" позировал в стильном халате черного цвета с принтом и белой каймой. На пальцах у актера виднеются два массивных кольца и перстень с камнем, а ногти накрашены бордовым лаком.

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На других фотографиях знаменитость позирует в стильных образах от таких модных домов, как Gucci, Dolce & Gabbana и Saint Laurent.

Напомним, что звезда комедии "Один дома" снялся в рождественской рекламе носков и даже стал автором дизайна "заячьи уши".

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в перезапуске фильма "Один дома" может сыграть свою роль Маколей Калкин. 


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Источник: https://www.esquire.com/entertainment/movies/a30680749/macaulay-culkin-interview-life-now-after-home-alone-2020/
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