Маколей Калкин в халате попал на обложку модного глянца

Звезда культовой рождественской комедии "Один дома" Маколей Калкин появился на обложке глянцевого журнала Esquire, позируя в дерзких и смелых образах. Новые фотографии он опубликовал на своем аккаунте в соцсети Instagram.

Знаменитого актера не часто можно увидеть в современных фильмах, он сейчас занят сьемками собственного шоу "Bunny Ears", а также предпочитает сниматься в рекламах. Но в новом выпуске модного журнала Калкин предстает в стильных и слегка эпатажным образах, демонстрируя свою уверенность и самодостаточность.

Для обложки глянца звезда "Один дома" позировал в стильном халате черного цвета с принтом и белой каймой. На пальцах у актера виднеются два массивных кольца и перстень с камнем, а ногти накрашены бордовым лаком.





На других фотографиях знаменитость позирует в стильных образах от таких модных домов, как Gucci, Dolce & Gabbana и Saint Laurent.

Напомним, что звезда комедии "Один дома" снялся в рождественской рекламе носков и даже стал автором дизайна "заячьи уши".



Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в перезапуске фильма "Один дома" может сыграть свою роль Маколей Калкин.

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