Вышел первый трейлер ремейка хоррора «Кэндимен»

Всемирно известная киностудия Universal Pictures представила первый трейлер американского фильма ужасов "Кэндимен" - ремейка культовой ленты 90-х. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале компании и собрало уже около трех миллионов просмотров.

В сюжете нового фильма рассказываете о призраке раба, которого линчевали на плантациях в 1800-х годах. Спустя много лет его дух возвращается и жаждет мести. Над сценарием проекта работал американский актер и продюсер Джордан Пил, известный по таких работах, как "Мы", "Прочь" и "Киану".

Известно, что новый "Кэндимен" является больше продолжением, нежели перезапуском. Новая история будет происходить в Чикаго, где возродится легенда о жестоком маньяке с крюком.

В киноленте снялись: Яхья Абдул-Матин II ("Хранители", "Аквамен", Тони Тодд ("Пункт назначения"), Колман Доминго ("Нация убийц") и другие.

Премьера фильма состоится в июне 2020 года.





Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в сети появился новый трейлер продолжения хоррора "Тихое место".

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