Дэниелу Крейгу - 52: лучшие фильмы с участием актера

Известный британский актер Дэниел Крейг празднует свое 52-летие. Несмотря на то, что наибольшую славу и популярность принесла ему роль Джеймса Бонда, актер был задействован во многих интересных фильмах. Представляем вам подборку кинокартин, где Дэниел отлично справился со своей ролью.

Лара Крофт. Расхитительница гробниц

В 2001 году на экраны вышел фантастический боевик "Лара Крофт: Расхитительница гробниц", где главная роль досталась Анджелине Джоли. Согласно сюжету, Дэниел Крейг сыграл охотника за артефактами, который расходится во мнении с главной героиней относительно исторических ценностей, и готов пойти на многое ради денег.





Девушка с татуировкой дракона

Этот детективный триллер был удостоен множества наград и получил восторженные отзывы от зрителей. Дэниел Крэйг идеально справился с ролью Микаэля Блумквиста, который должен раскрыть тайну исчезновения девушки известного бизнесмена.

Дом грез

Американский психологический триллер рассказывает о семье, которая переезжает в тихий провинциальный городок. Но вскоре глава семейства, которого сыграл Дэниел Крэйг, начинает замечать странные вещи. Он узнает, что их дом был местом преступления, а убийца разгуливает на свободе.

Казино "Рояль"

Сложно пропустить фильм о британском суперагенте Джеймсе Бонде, которого 15 лет играет Дэниел Крэйг. Эта роль принесла ему широкую известность, а кинолента "Казино "Рояль" стала первой, где он стал агентом 007.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, актер Дэниэл Крэйг больше не хочет играть Джеймса Бонда



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