Сериалы марта: ТОП-5 премьер, которые нельзя пропустить

Для многих современных зрителей, сериалы стали отличной альтернативой обычному кино. В этом месяце на экраны выходит много интересных новинок, которые будут удивлять, вдохновлять и станут "изюминкой" серых будней.

Крестики-нолики

5 марта стартовала премьера сериала "Крестики-нолики" - примечательная антиутопия об очередном социально-расовом расслоении и запретной любви. Сюжет киноленты рассказывает о темнокожей девушки Сэфи, которая относится к элите общества, она - "крестик". А вот парень Каллум - белокожий "нолик", которого считают отбросом.

Удивительные истории

В новом сериале зрители познакомятся с героями, которые живут обычной жизнью, но имеют возможность попасть в мир чудес и удивительных событий. Каждый отдельный эпизод - уникальная история, причем со сменой серий может меняться и жанровая составляющая.

И повсюду тлеют пожары

Американский драматический мини-сериал, премьера которого запланирована на 18 марта. Основные события происходят в маленьком городке, которым "правит" миссис Ричардсон (Риз Уизерспун). Все жители живут по определенным правилам и соблюдают порядок. Но однажды в город приезжает девушка с волевым характером, которая не привыкла следовать чужим приказам.

Заговор против Америки

17 марта на экраны выходит первый сезон мини-сериала "Заговор против Америки". Действие киноленты происходит в США, в которых на президентских выборах 1940 года победил не Франклин Рузвельт, а Чарльз Линдберг — человек, выступавший против вступления Америки в войну и не скрывавший свои антисемитские взгляды.

Послания из другого мира

1 марта стартовал сериал от звезды ситкома "Как я встретил вашу маму" Джейсона Сигела — тот случай, когда из синопсиса ничего не понятно, но трейлер и мрачная атмосфера интригуют. Компания из четырех людей начинает разгадывать странную загадку и открывает для себя неизведанный мир магии.

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