Роли в кино, которые никто не хотел играть, но они стали шедеврами

Провал или успех кинокартины, который потом отражается на статусе актера, сложно предугадать, поэтому знаменитостям приходиться рисковать. Есть роли, от которых отказались многие популярные актеры, но потом пожалели, ведь они принесли своим исполнителям большую славу и доход.

Джей Воробей

Пожалуй, все слышали о капитане Джеке Воробье, ведь он стал центральным персонажем в фильме "Пираты Карибского моря". Эта роль идеально подошла Джонни Деппу, это отметили и кинокритики, и зрители. Но в успех киноленты мало кто верил, поэтому многие знаменитости, которым предлагали сыграть пирата, отказались. Так, за бортом оказался Джим Керри, Мэттью Макконахи и Хью Джекман.





Нео

Легендарный фильм "Матрица" - важное наследие в истории мирового кинематографа. Роль главного героя Нео в нем безупречно сыграл Киану Ривз. Но создатели киноленты видели на его месте Уилла Смита, который тогда прославился благодаря фильму "Люди в черном". Но актер отказался из-за недостатка времени. Еще роль предлагали Тому Крузу и Леонардо Ди Каприо.





Джек Доусон

Главную роль в фильме "Титаник" хотели отдать Мэттью Макконахи, но он сказал, что история ему совершенно не интересна, поэтому даже не пришел на пробы. Другими кандидатурами стали Кристиан Бейл и Маколей Калкин, но роль Джека досталась Леонардо Ди Каприо, и это было мудрое решение!





Джон Макклейн

"Крепким орешком" мог стать кто-то другой, а не Брюс Уиллис. Сейчас трудно в это поверить! Создатели фильма приглашали на главную роль Арнольда Шварценеггера, но он отказался. Также на пробы были приглашены Сильвестр Сталлоне, Харрисон Форд и Ричард Гир.





Джанго освобожденный

Сначала эту роль предложили Уиллу Смиту, и он согласился, но попросил внести в сценарий некоторые правки. После того, как создатели кинокартины отказались от идей актера - он отказался от роли. Брать участие в фильме также не захотел Терренс Ховард, Крис Такер и другие, поэтому Джанго сыграл Джейми Фокс.





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