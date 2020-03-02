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Меган Маркл подыскивают роль супергероини, - СМИ

Агенты Меган активно подыскивают ей роли в фильмах

сегодня, 13:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Меган Маркл подыскивают роль супергероини, - СМИ

В конце этого месяца герцоги Сассекские официально выйдут из королевской семьи, а значит лишатся своих титулов и финансовой поддержки. И несмотря на скандалы, которые бурлят вокруг их персон, Меган Маркл и принц Гарри обдумывают свое независимое будущее. Так, герцогиня Сассекская решила вернутся в кинематограф и хочет получить роль в фильме от MARVEL. Об этом сообщает издание Daily Mail.

После длительного перерыва, Меган хочет возобновить свою киноактерскую карьеру и уже подписала контракт со студией Disney, а также она станет ведущей реалити-шоу на Netflix. Но этого герцогине показалось мало и теперь ее агенты ведут переговоры по поводу включения Меган в киновселенную MARVEL. 

Инсайдер сообщает, что бывшая актриса может подарить свой голос какому-то персонажу или же лично сняться в кинокартине. Меган заинтересована в том, чтобы получить роль в супергеройском фильме, потому что этот проект принесет ей хорошую прибыль и повысит ее актерский статус.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Принц Гарри и Меган Маркл будут зарабатывать на жизнь с помощью Instagram.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-8060475/Its-Meghan-Marvel-Duchess-Sussex-tells-agent-role-Hollywood-superhero.html
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