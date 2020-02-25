Принц Гарри и Меган Маркл будут зарабатывать на жизнь с помощью Instagram

Уже в конце марта герцоги Сассекские официально сложат полномочия монархов. Согласно указу королевы Елизаветы, 31 марта принц Гарри и его жена Меган Маркл лишатся всех своих титулов и финансово смогут рассчитывать лишь на самих себя. Пока точно неизвестно, смогут ли экс-герцоги зарегистрировать свой бренд, под которым они намеревались выпускать различную продукцию. Но эксперты издания The Sun подсчитали, сколько Меган и Гарри смогут заработать с помощью Instagram.

Так, согласно информации издания, сейчас их аккаунт в этой соцсети насчитывает более 11 миллионов фолловеров, причем в феврале подписчиков стало больше не 10%. The Sun сообщает, что только один рекламный пост может пополнить семейную “казну” на 85 тысяч фунтов стерлингов (эквивалентно 2,5 млн грн).

Как ранее сообщали “Комментарии”, принц Гарри и Меган Маркл, которые официально отказались от королевских обязанностей, отныне не могут афишировать свой титул герцогов Сассекских в коммерческих целях. Такой запрет издала королева Елизавета II, поставив молодую семью в затруднительное положение. Ведь уже после переезда в Канаду Гарри и Меган решили создать бренд Sussex Royal, планируя новый бизнес.

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