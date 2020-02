Новый указ королевы: планы принца Гарри и Меган Маркл оказались под угрозой

Принц Гарри и Меган Маркл, которые официально отказались от королевских обязанностей, отныне не могут афишировать свой титул герцогов Сассекских в коммерческих целях. Такой запрет издала королева Елизавета II, поставив молодую семью в затруднительное положение. Ведь уже после переезда в Канаду Гарри и Меган решили создать бренд Sussex Royal, планируя новый бизнес. Об этом сообщает The Daily Mail.

Согласно информации издания со ссылкой на инсайдеров, теперь Гарри и Меган не должны употреблять слово "королевский" ни в каком контексте. Однако с недавних пор они возглавляют благотворительные организации Sussex Royal и The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex, о создании которых супруги объявили уже покинув Великобританию. Инсайдер говорит, что герцоги потратили десятки тысяч долларов на создание отдельного сайта и хотели официально зарегистрировать титул Sussex Royal как бренд. Меган планировала выпускать под этой маркой немало товаров: от одежды до книг. Пока решение королевы ни Гарри, ни его супруга не прокомментировали.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что инсайдеры, приближенные к королевской семье, поговаривают о том, что в Лондон принц Гарри и Меган Маркл больше не вернутся. Об этом свидетельствует тот факт, что герцоги распускают слуг своей британской резиденции, а также уволили весь свой персонал в Букингемском дворце.

Как известно, после переезда в Канаду Меган освободила свою помощницу. Теперь же вместе с Гарри они сообщили об увольнении еще 15 сотрудникам офиса в Букингемском дворце. Некоторых оставили при королеве, другие же находятся в поиске работы.

