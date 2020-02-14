Домой не вернутся: принц Гарри и Меган Маркл закрывают штаб-квартиру в Букингемском дворце

Инсайдеры, приближенные к королевской семье, поговаривают о том, что в Лондон принц Гарри и Меган Маркл больше не вернутся. Об этом свидетельствует тот факт, что герцоги распускают слуг своей британской резиденции, а также уволили весь свой персонал в Букингемском дворце. Об этом передает Daily Mail.

Как известно, после переезда в Канаду Меган освободила свою помощницу. Теперь же вместе с Гарри они сообщили об увольнении еще 15 сотрудникам офиса в Букингемском дворце. Некоторых оставили при королеве, другие же находятся в поиске работы.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Британии разразился скандал в связи с тем, что принц Гарри и Меган Маркл заявили о своем совместном желании отказаться от монарших титулов и переехать в Канаду. Позже Королева подписала указ, согласно которому принц Гарри и Меган Маркл больше не будут использовать титулы Ее величества. Кроме того, супруги не будут получать деньги на выполнение своих королевских обязанностей и обязаны вернуть в казну 2,4 миллиона фунтов стерлингов, потраченные на реконструкцию их семейного коттеджа Фрогмор-хаус, который останется их домом в Британии.





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