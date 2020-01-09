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Главная / Украина / Меган Маркл и принц Гарри отказались от королевских полномочий
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Меган Маркл и принц Гарри отказались от королевских полномочий

Королевская семья отказывается от своих полномочий

сегодня, 12:37
Автор:

• Наталья Шевченко

Меган Маркл и принц Гарри решили официально отказаться от королевских полномочий. Об этом они сообщили на своей странице в Instagram.

В сообщении отмечается, что они решили отойти от королевской семьи и стать финансово независимыми и продолжать выполнять свой долг перед страной, но уже в ином статусе. 

Также они отметили, что отказываются принимать участие в торжественных мероприятиях королевской семьи, не имеют претензий на трон и финансы, а будут заниматься благотворительностью. 

“В то же время мы продолжаем сотрудничать с Ее Величеством, принцем Уэльским, герцогом Кембриджским и всеми сторонами”, - сказано в сообщении королевской четы.

Как сообщало издание "Комментарии", 9 января герцогиня Кембриджская будет отмечать свое 37-летие, однако праздничная вечеринка уже состоялась.   Кейт собрала своих родственников и друзей в своем загородном доме в Анмер-холле. Среди гостей не было принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Примечательно, что родственники уже второй год подряд игнорируют праздник герцогини.

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Источник: https://comments.ua/
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