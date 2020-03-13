Язык

Українська

Русский

Coinspot 13.03.2020

BTC/USD

5828.68

ETH/USD

132.00

LTC/USD

33.73

НБУ 13.03.2020

USD/UAH

26.67

EUR/UAH

30.05

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Премьеру нового «Форсажа» перенесли: сколько фанатам ждать
НОВОСТИ Все новости

Премьеру нового «Форсажа» перенесли: сколько фанатам ждать

Премьера новой части должна была состояться в мае 2020 года

сегодня, 11:35
Автор:

• Светлана Шкурупий

Премьеру нового «Форсажа» перенесли: сколько фанатам ждать

Девятую главу высокоскоростной экшн-франшизы "Форсаж" пришлось перенести из-за вспышки коронавируса. Создатели не хотят, чтобы фильм приносил убытки, поэтому его премьера состоится в апреле 2021 года. 

Из-за коронавируса, который активно распространился на все страны ЕС, многие города внедрили карантин, в частности отменили все массовые мероприятия. Это серьезно повлияло и на киноиндустрию, ведь съемки многих фильмов пришлось отменить, а ожидаемые премьеры отложить на неопределенный срок.

Так, киностудия Universal официально заявила, что "Форсаж 9" выйдет на большие экраны через год. Это решение расстроило как фанатов, так и создателей киноленты, ведь все с большим интересом ожидали выхода новой части. Однако, здоровье и безопасность фанатов должны быть в приоритете..

Напомним, что в центре девятой части американского боевика "Форсаж" снова окажется неуловимый Доминик - легенда рискованных уличных гонок и участник еще более опасных преступных игр.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Китае отменили премьеру новой части фильма о Джеймсе Бонде.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...