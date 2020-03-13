Премьеру нового «Форсажа» перенесли: сколько фанатам ждать

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Девятую главу высокоскоростной экшн-франшизы "Форсаж" пришлось перенести из-за вспышки коронавируса. Создатели не хотят, чтобы фильм приносил убытки, поэтому его премьера состоится в апреле 2021 года.
Из-за коронавируса, который активно распространился на все страны ЕС, многие города внедрили карантин, в частности отменили все массовые мероприятия. Это серьезно повлияло и на киноиндустрию, ведь съемки многих фильмов пришлось отменить, а ожидаемые премьеры отложить на неопределенный срок.
Так, киностудия Universal официально заявила, что "Форсаж 9" выйдет на большие экраны через год. Это решение расстроило как фанатов, так и создателей киноленты, ведь все с большим интересом ожидали выхода новой части. Однако, здоровье и безопасность фанатов должны быть в приоритете..
Напомним, что в центре девятой части американского боевика "Форсаж" снова окажется неуловимый Доминик - легенда рискованных уличных гонок и участник еще более опасных преступных игр.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Китае отменили премьеру новой части фильма о Джеймсе Бонде.
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