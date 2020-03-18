Фильм 9-летней давности предсказал пандемию коронавируса

С начала 2020 года вышло много интересных киноновинок, но в рейтинге медиачата iTunes лидирует американский филь-катастрофа "Заражение" (2011) года, а все потому, что его считают предсказателем пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание Times of India.

Сюжет фильма рассказывает о распространении смертельного вируса неизвестного происхождения, который вспыхнул в Китае и попал в Америку. В киноленте присутствуют несколько взаимосвязанных сюжетных линий, отражающих события от первоначальной вспышки заболевания до разработки вакцины.

Популярность этого фильма значительно выросла, после того, как коронавирус начал набирать обороты и был объявлен пандемией. Фильм "Заражение" - индикатор нынешнего душевного состояния всего мира.

Известно, что кинокартина 9-летней давности попала в тренды Amazon Prime и iTunes, за ее просмотр люди готовы платить 13 долларов.

Напомним, что кассовые сборы ленты "Заражение" по всему миру составили 135 млн долларов, фильм получил сдержанно-положительные отзывы от критиков.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в книге за 1981 год нашли предсказание китайского вируса.

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