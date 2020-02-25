В книге за 1981 год нашли предсказание китайского вируса

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В триллере американского автора Дина Кунца "Глаза
тьмы". В книге обнаружили упоминание о китайском коронавирусе, она
называется "Ухань-400", пишет Zernograd.
К книге рассказывается о том, что главная героиня отпустила ребенка в поход, в котором он якобы погиб и вскоре женщине начали поступать странные сообщения о том, что мальчик жив.
Женщина начинает собственное расследование, чтобы узнать правду.
В главе 39 упоминается вирус "Ухань-400". Что любопытно, изначально роман назывался "Горки-400", но спустя 9 лет после издания автор решил его переименовать.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Италию охватила паника после того, как в результате коронавируса скончались трое человек.
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