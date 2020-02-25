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В книге за 1981 год нашли предсказание китайского вируса

Американский писатель-фантаст предсказал зарождение вируса в китайском городе

сегодня, 12:58
Автор:

• Наталья Шевченко

В книге за 1981 год нашли предсказание китайского вируса

В триллере американского автора Дина Кунца "Глаза тьмы". В книге обнаружили упоминание о китайском коронавирусе, она называется "Ухань-400", пишет Zernograd.

К книге рассказывается о том, что главная героиня отпустила ребенка в поход, в котором он якобы погиб и вскоре женщине начали поступать странные сообщения о том, что мальчик жив.

 Женщина начинает собственное расследование, чтобы узнать правду.


В главе 39 упоминается вирус "Ухань-400". Что любопытно, изначально роман назывался "Горки-400", но спустя 9 лет после издания автор решил его переименовать.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Италию охватила паника после того, как в результате коронавируса скончались трое человек.

Итальянцы скупили не только продукты, а буквально все подряд. На полках остались единичные позиции товаров. Покупали чаще всего то, что имеет длительный срок хранения.

Также из-за информации о коронавирусе, модный дом Giorgio Armani приостановил работу фабрик, а его показ на Неделе моды прошел без зрителей.

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Источник: https://www.zerohedge.com/geopolitical/wuhan-400-coronavirus-1981-novel-predicts-virus-origin?fbclid=IwAR2y8cmAwa2pt2J5iiVUWVDMBiS78-47NnMax83QUae_g9_eqtcdMXxNU2g
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