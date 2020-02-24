Жители Италии из-за коронавируса все смели с полок магазинов

В Италии началась паника из-за информации том, что от китайского коронавируса скончались люди. Из-за этого в супермаркетах на полках практически ничего не осталось.

Итальянцы скупили не только продукты, а скупили буквально все подряд. На полках остались единичные позиции товаров. Покупали чаще всего то, что имеет длительный срок хранения.



Также из-за информации о коронавирусе, модный дом Giorgio Armani приостановил работу фабрик, а его показ на Неделе моды прошел без зрителей.





Вирус также может стать причиной приостановления матчей чемпионата Италии по футболу.

Как сообщало издание "Комментарии", в Италии наблюдают вспышку коронавирусной инфекции. Уже известно о 152 зараженных и трех смертельных случаях. Число положительных результатов на коронавирус в Италии составило 152. Умерли от инфекции трое человек. Зато исследователь, который вернулся из Ухани, уже выздоровел и выписался из больницы.

В данный момент все школы в Ломбардии, Венето, Фриули-Венеции-Джулии, Пьемонте и Эмилии-Романье закрыты. Также на карантин ушли детские сады и университеты в Трентино-Альто-Адидже, Южном Тироле, Фриули -Венеции-Джулии, Пьемонте, Генуи. В добавок, запретили осуществлять коллективные школьные поездки за рубеж или по стране.





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