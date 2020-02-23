Атака коронавируса в Италии: 150 зараженных, отмена карнавала и показа Армани

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Сегодня в Италии наблюдают
вспышку коронавирусной инфекции. Уже известно о 152 зараженных и трех смертельных
случаях, передает Ansa.
По последним данным, число
положительных результатов на коронавирус в Италии составило 152. Умерли от
инфекции трое человек. Зато исследователь, который вернулся из Ухани, уже
выздоровел и выписался из больницы.
Сообщается, что все школы в Ломбардии, Венето, Фриули-Венеции-Джулии, Пьемонте и Эмилии-Романье закрыты. Также на карантин ушли детские сады и университеты в Трентино-Альто-Адидже, Южном Тироле, Фриули -Венеции-Джулии, Пьемонте, Генуи. В добавок, запретили осуществлять коллективные школьные поездки за рубеж или по стране.
Кроме того, закрылись музеи и галереи. Так, не работает знаменитый театр "Ла Скала" в Милане. Там же итальянский дизайнер Джорджио Армани, в целях безопасности, отменил свой показ, решив провести закрытое дефиле с прямой трансляцией. Публичные демонстрации власти решили также запретить, а в Венеции даже отменили карнавал. Перенесены все спортивные события, включая матчи итальянской Серии А. В Венеции даже отменили мессы, литургии и богослужения.
Отметим, что медицинские
учреждения еще не определили пациента, с которого началось распространение
"уханьского" вируса в Италии. На данный момент десять муниципалитетов в регионах Ломбардия и Венето, где зафиксированы наибольшие вспышки инфекции, подлежат изоляции.
Ранее "Комментарии"
написали, что в Китае уже выписанные из больниц люди снова заразились
коронавирусом, поэтому было решено отправлять выздоровевших на повторный карантин.
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