Атака коронавируса в Италии: 150 зараженных, отмена карнавала и показа Армани

Сегодня в Италии наблюдают вспышку коронавирусной инфекции. Уже известно о 152 зараженных и трех смертельных случаях, передает Ansa.

По последним данным, число положительных результатов на коронавирус в Италии составило 152. Умерли от инфекции трое человек. Зато исследователь, который вернулся из Ухани, уже выздоровел и выписался из больницы.

Сообщается, что все школы в Ломбардии, Венето, Фриули-Венеции-Джулии, Пьемонте и Эмилии-Романье закрыты. Также на карантин ушли детские сады и университеты в Трентино-Альто-Адидже, Южном Тироле, Фриули -Венеции-Джулии, Пьемонте, Генуи. В добавок, запретили осуществлять коллективные школьные поездки за рубеж или по стране.

Кроме того, закрылись музеи и галереи. Так, не работает знаменитый театр "Ла Скала" в Милане. Там же итальянский дизайнер Джорджио Армани, в целях безопасности, отменил свой показ, решив провести закрытое дефиле с прямой трансляцией. Публичные демонстрации власти решили также запретить, а в Венеции даже отменили карнавал. Перенесены все спортивные события, включая матчи итальянской Серии А. В Венеции даже отменили мессы, литургии и богослужения.

Отметим, что медицинские учреждения еще не определили пациента, с которого началось распространение "уханьского" вируса в Италии. На данный момент десять муниципалитетов в регионах Ломбардия и Венето, где зафиксированы наибольшие вспышки инфекции, подлежат изоляции.

Ранее "Комментарии" написали, что в Китае уже выписанные из больниц люди снова заразились коронавирусом, поэтому было решено отправлять выздоровевших на повторный карантин.

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