В Китае стали отправлять на дополнительный карантин вылеченных от коронавируса

В Китае ввели дополнительный 14-дневной карантин для всех, кто вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом пишет South China Morning Post.

Так, в китайском городе Ухань власти со вчерашнего дня ввели обязательную изоляцию тех, кто выздоровел и выписался из медцентров. Всех ранее переболевших распределили по спеццентрам. Такую меру решили ввести после того, как у пациентов уже после выписки снова появились симптомы заболевания, а тест на коронавирус дал положительный результат. К примеру, мужчину, который был выписан 10 февраля, повторно отправили в больницу через девять дней, когда обследование снова показало наличие коронавируса в его организме. Еще у одной ранее болевшей женщины инфекцию обнаружили спустя пять дней после выписки из больницы. Хотя и дважды до этого тест на коронавирус был отрицательным.

Кроме того, врачи опасаются, что выздоровевшие жители могут стать разносчиками инфекции и заразить других людей.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что группа китайских ученых проанализировала динамику коронавирусной эпидемии и пришла к выводу, что пик коронавируса уже позади.

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