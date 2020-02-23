В Китае стали отправлять на дополнительный карантин вылеченных от коронавируса

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В Китае ввели дополнительный
14-дневной карантин для всех, кто вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом
пишет South China Morning Post.
Так, в китайском городе Ухань власти со вчерашнего дня ввели обязательную изоляцию тех, кто выздоровел и
выписался из медцентров. Всех ранее переболевших распределили по спеццентрам. Такую меру
решили ввести после того, как у пациентов уже после выписки снова появились
симптомы заболевания, а тест на коронавирус дал положительный результат. К
примеру, мужчину, который был выписан 10 февраля, повторно отправили в
больницу через девять дней, когда обследование снова показало наличие
коронавируса в его организме. Еще у одной ранее болевшей женщины инфекцию
обнаружили спустя пять дней после выписки из больницы. Хотя и дважды до этого
тест на коронавирус был отрицательным.
Кроме того, врачи опасаются,
что выздоровевшие жители могут стать разносчиками инфекции и заразить других
людей.
Ранее портал "Комментарии"
рассказал, что группа китайских ученых проанализировала динамику коронавирусной
эпидемии и пришла к выводу, что пик коронавируса уже позади.
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