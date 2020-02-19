Пик коронавируса позади - китайские ученые

Китайские ученые сообщают, что эпидемия коронавируса достигла своего пика между 24 и 26 января. А с 11 февраля наблюдается тенденция к снижению общей эпидемической кривой, то есть распространение болезни, особенно за пределами провинции Хубэй, замедляется. Об этом говорится в докладе ученых, опубликованном в журнале Chinese Journal of Epidemiology.

Так, по данным исследования, большинство инфекций COVID-19 характеризуются как легкие – примерно 80,9%, еще 13,8% - тяжелые, а 4,7% - ученые назвали критическими. Поэтому у большинства людей, зараженных новым коронавирусом, наблюдаются легкие симптомы. А вот наибольшему риску заболевания подвержены пожилые пациенты с сопутствующими заболеваниями. Самый высокий уровень смертности зафиксирован именно среди людей в возрасте 80 лет и старше - 14,8%. При этом, чаще всего умирают от осложнений пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, далее следуют болеющие с диабетом, хроническими респираторными заболеваниями и гипертонией. Случаев смерти среди детей в возрасте до 9 лет не было, хотя и дважды инфекцию обнаружили у новорожденных, которые заразились от своих матерей. До 39 лет уровень смертности остается низким - 0,2%. Общий уровень летальных исходов заражения вирусом составил 2,3%.

Ученые добавили, что изоляция Ухани, эпицентра эпидемии, стала важным моментом в замедлении распространения коронавируса.

Однако в докладе также отмечается, что коронавирус может "переждать" и со временем преобразоваться в новую форму инфекции, потому призывают врачей быть начеку.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Китае украинский самолет эвакуирует только здоровых людей, зараженных коронавирусом оставят на месте.

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