Язык

Українська

Русский

Coinspot 19.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 19.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Самолет эвакуирует только здоровых украинцев, зараженных коронавирусом оставят в Китае
НОВОСТИ Все новости

Самолет эвакуирует только здоровых украинцев, зараженных коронавирусом оставят в Китае

За украинцами в Китай вылетел самолет , но вернуться в страну смогут только тех, кто не заражен

сегодня, 07:52 222
Автор:

• Наталья Шевченко

Самолет эвакуирует только здоровых украинцев, зараженных коронавирусом оставят в Китае

Сегодня около 3 часов ночи из аэропорта Борисполь в Киеве вылетел особый рейс компании SkyUp на котором находятся спасатели, военные и врачи. Они отправились в китайских город Ухань, чтобы забрать оттуда граждан Украины, а также граждан других стран, которым наша страна решила помочь в эвакуации, пишет "Информатор".

Самолет направится в Алматы (Казахстан), откуда уже отправится в Ухань. Возвращаться борт будет по тому же маршруту и должен прибыть в "Борисполь" в 8:00 утра 20 февраля.

Из Уханя самолет должен забрать около 50 украинцев, но вот смогут ли все попасть на борт — вопрос. МОЗ распорядилось эвакуировать лишь не зараженных людей. Поэтому в Китае их осмотрят врачи и измерят температуру тела: если она превысит показатель в 37,2, то человек останется в Ухане, поэтому всех зараженных оставят в Китае. 


Уже через сутки, в ночь на 20 февраля, борт вернется в Украину, в Киеве для него уже подготовили отдельную зону, где специалисты в защитных костюмах будут принимать людей.

Вернувшиеся из Китая украинцы будут находится в карантинной зоне две недели. Где именно — пока что не уточняется, но для этого подготовили 4 локации для расселения людей.

Как сообщало издание "Комментарии", самолет Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp, который доставит в Украину ее граждан после эвакуации из китайской провинции Ухань, прибудет в Международный аэропорт "Борисполь".

 

 . Ранее президент Владимир Зеленский предупредил всех политиков, которые будут продолжать "разгонять" панику на почве коронавируса, что эвакуированные из Уханя украинцы будут переселены к ним домой. "

Я хочу обратиться к некоторым политическим партиям, которые, - мы это знаем благодаря правоохранительным органам, - обращаются к местным жителям и подстрекают их перекрывать дороги. Мы должны понимать: мы забираем своих граждан, которые такие же граждане Украины, как и мы. А по поводу этих политических "товарищей": если будете перекрывать дороги и подстрекать людей, я лично привезу наших граждан в Кончу-Заспу в ваши особняки", - заключил глава державы. 

 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kiev.informator.ua/2020/02/19/iz-kieva-vyletel-samolet-kotoryj-vernet-ukraintsev-iz-zakrytogo-uhanya-chto-dalshe/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...