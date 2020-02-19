Самолет эвакуирует только здоровых украинцев, зараженных коронавирусом оставят в Китае

Сегодня около 3 часов ночи из аэропорта Борисполь в Киеве вылетел особый рейс компании SkyUp на котором находятся спасатели, военные и врачи. Они отправились в китайских город Ухань, чтобы забрать оттуда граждан Украины, а также граждан других стран, которым наша страна решила помочь в эвакуации, пишет "Информатор".

Самолет направится в Алматы (Казахстан), откуда уже отправится в Ухань. Возвращаться борт будет по тому же маршруту и должен прибыть в "Борисполь" в 8:00 утра 20 февраля.

Из Уханя самолет должен забрать около 50 украинцев, но вот смогут ли все попасть на борт — вопрос. МОЗ распорядилось эвакуировать лишь не зараженных людей. Поэтому в Китае их осмотрят врачи и измерят температуру тела: если она превысит показатель в 37,2, то человек останется в Ухане, поэтому всех зараженных оставят в Китае.





Уже через сутки, в ночь на 20 февраля, борт вернется в Украину, в Киеве для него уже подготовили отдельную зону, где специалисты в защитных костюмах будут принимать людей.

Вернувшиеся из Китая украинцы будут находится в карантинной зоне две недели. Где именно — пока что не уточняется, но для этого подготовили 4 локации для расселения людей.

Как сообщало издание "Комментарии", самолет Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp, который доставит в Украину ее граждан после эвакуации из китайской провинции Ухань, прибудет в Международный аэропорт "Борисполь".

. Ранее президент Владимир Зеленский предупредил всех политиков, которые будут продолжать "разгонять" панику на почве коронавируса, что эвакуированные из Уханя украинцы будут переселены к ним домой. "

Я хочу обратиться к некоторым политическим партиям, которые, - мы это знаем благодаря правоохранительным органам, - обращаются к местным жителям и подстрекают их перекрывать дороги. Мы должны понимать: мы забираем своих граждан, которые такие же граждане Украины, как и мы. А по поводу этих политических "товарищей": если будете перекрывать дороги и подстрекать людей, я лично привезу наших граждан в Кончу-Заспу в ваши особняки", - заключил глава державы.

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