Катерина Осадчая посоветовала, что посмотреть на карантине

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Украинская журналиста, ведущая телепрограммы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая, как и многие другие знаменитости, придерживается карантина, который объявили в Украине в связи с коронавирусом. Чтобы дни дома показались не такими скучными, Катерина поделилась с подписчиками подборкой любимых сериалов.
Телеведущая порекомендовала посмотреть исторический сериал "Корона", он посвященный правлению королевы Великобритании Елизаветы II. На данный момент вышло три сезона киноленты, и он продлен еще на два следующих.
Далее в списке идет драматический телесериал "Молодой папа", который рассказывает о самом молодом папе за всю историю Ватикана. Главный герой - эксцентричный, противоречивый и непредсказуемый, поэтому принимает нестандартные для католицизма решения. Если вам сериал понравится, тогда смотрите его продолжение под названием "Новый папа", премьера которого стартовала в этом году.
Катерина Осадчая советует также посмотреть сериал "Утреннее шоу" в главной роли с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. Эта кинокартина погружает в пучину амбиций, эгоцентризма и стремления к власти, которые скрываются за глянцевыми студиями американских утренних шоу.
Еще телеведущая рекомендует для просмотра сериал "Черное зеркало". Все сюжеты в нем объединяет лишь сатира на тот образ жизни, что распространен в современном обществе.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие сериалы стоит посмотреть в марте.
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