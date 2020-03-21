5 мультфильмов, которые стоит посмотреть с детьми

На выходных, и тем более в условиях карантина, уделите время своим близким людям и проведите его с пользой. Посмотрите с детьми мультфильмы, которые научат их правильным качествам и добрым поступкам. Предлагаем вам подборку анимационных кинолент, которые непременно поднимут настроение!

Головоломка

Этот мультфильм о девочке по имени Райли, чье поведение определяют пять базовых эмоций: Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость. Эмоции живут в сознании девочки и каждый день помогают ей справляться с проблемами, руководя всеми ее поступками. Но когда Райли вместе с родителями переезжает в шумный мегаполис, в голове у нее начинается неразбериха - каждая эмоция считает, что лучше других знает, как следует поступать в этой ситуации.





Дом

Инопланетная раса бувов захватила Землю и занимается ее благоустройством. Руководствуясь благими намерениями, пришельцы начинают переселять расу людей, но одной находчивой девушке по имени Дар удается сбежать. В бегах она встречается с изгнанным бувом по имени О. И этой странной парочке предстоит спасти нашу планету.





Вверх

Старый ворчун Карл решил реализовать мечту своей почившей жены и отправиться на поиски приключений в дебри Южной Америки. Он поднимает свой дом в воздух с помощью огромного количества воздушных шаров, при этом случайно захватив с собой 9-летнего скаута по имени Рассел, который отличается чрезмерной болтливостью. Мультик полон доброго юмора и смысла. Отлично поднимет настроение!





Смолфут

Снежный йети по имени Миго спускается с вершины высокой горы, где обитает его народ, чтобы доказать существование смолфутов (людей). Там он встречает кинодокументалиста Перси, который охотиться за снежными йети, и с этого момента начинаются настоящие приключения. Этот мультфильм учит заботиться о природе и о всех живых существах. А еще он рассказывает о дружбе и смелости.





Лоракс

События происходят в будущем. Всего одно нажатие на кнопку и мир меняется, как ты хочешь: надо горы - появятся горы, а во дворе будут плескать волны океана. Но одно плохо — весь мир изготовлен из пластика, в том числе и деревья. Но не существует преград для влюбленного. По желанию любимой девушки — увидеть последнее живое дерево главный герой отправляется в путь. А помогать ему будет могущественный дух леса - Лоракс.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что киностудия Disney готовит ремейк мультфильма "Бэмби".

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