ТОП-5 научно-популярных фильмов о нашей планете

Разнообразить будни и совместить приятное с полезным можно с помощью документальных фильмов о Земле. Вы сможете узнать много интересного о нашей планете, а также о ее обитателях, и возможно, это поможет вам еще сильнее полюбить наш дом.

Жизнь (2011)

За пять миллиардов лет жизнь на Земле эволюционировала в невероятное богатство и разнообразность, которые мы видим сегодня. Эта кинолента – блестящие и захватывающие истории выживания в животном мире.

Дом. История путешествия (2009)

Фильм демонстрирует нам красоту планеты и последствия разрушений, нанесенных деятельностью человека. Почти вся кинолента состоит из видов разных мест Земли с высоты птичьего полета.

Дикая магия Колумбии (2015)

В фильме показана богатая флора и фауна самой северной южноамериканской страны. Этот документальный фильм, от карибского побережья до амазонских лесов, от пустынь на юге до заснеженных гор и вулканов, знакомит нас с новой Колумбией. Красота природы не может не поражать, но сквозь всю картину можно увидеть хрупкость и зависимость природы от человека.

Земля: Один потрясающий день (2017)

Жизнь в африканской саванне, на безлюдных островах в Тихом океане, в лесах Азии и на морском дне разворачивается по законам остросюжетного боевика, сентиментальной мелодрамы или головокружительного триллера. Никогда прежде чудеса не были так близко.

Мусор (2012)

Фильм наглядно показывает, что мусор, производимый процессом нашей жизнедеятельности – никуда не девается, а активно влияет на состояние окружающей среды. В этой документальном кинокартине показывается степень загрязнения нашей планеты и опасность экологической катастрофы, которая может постигнуть Землю.



Ранее издание "Комментарии" сообщало, что фильм 2011 года предсказал пандемию коронавируса.

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