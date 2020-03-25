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Стало известно, когда выйдет вторая часть «Чудо-женщины»

Премьера фильма была запланирована на июнь

сегодня, 18:45
Автор:

• Светлана Шкурупий

Стало известно, когда выйдет вторая часть «Чудо-женщины»

Из-за карантина, который объявили во многих странах в связи с коронавирусом, большинство кинопремьер пришлось перенести. В их число вошел и супергеройский фильм "Чудо-женщина 1984", выход которого был запланирован на июнь 2020 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Создатели кинокартины надеятся, что к лету пандемия коронавируса пойдет на спад и кинотеатры снова откроют свои двери. Поэтому, они приняли решение отодвинуть премьеру второй части "Чудо-женщины" на два месяца. Предполагается, что зрители смогут увидеть фильм на больших экранах 13 августа.

К слову, недавно в сети ходила информация о том, что киностудия Warner Bros. планировала выпустить киноленту сразу в цифровом формате на стриминговом сервисе HBO Max. Однако, представители компании опровергли эти слухи. 

Напомним, что главную роль в продолжении "Чудо-женщины" по-прежнему сыграет израильская актриса Галь Гадот. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что зрители не смогут в этом году увидеть девятую часть "Форсажа", премьера которой была запланирована на май этого года.


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Источник: https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/wonder-woman-1984-release-pushed-coronavirus-concerns-1284285
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