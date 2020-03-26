Кире Найтли - 35: лучшие кинороли популярной актрисы

Известная актриса, двукратная номинантка на премию "Оскар" Кира Найтли празднует сегодня, 26 марта, свое 35-летие. В честь юбилея, мы решили вспомнить самые популярные кинороли мировой знаменитости.

Пираты Карибского моря

В 2003 году на экраны вышла первая часть приключенческого фильма "Пираты Карибского моря", где главная женская роль досталась Кире Найтли. Несмотря на то, что в тот момент ей было всего 17 лет, Кира идеально сыграла Элизабет Суонн. Появление на экране в компании Джонни Деппа и Орландо Блума не только сделало актрису популярной, но и вплотную подвело ее к ступеням голливудского Олимпа.

Гордость и предубеждение

Это познавательная история о жизни в Англии 19 века и, конечно же, о любви. Самая взбалмошная из сестер Беннет - Элизабет, которую играет Кира Найтли, отказывается выходить замуж только ради повышения финансового положения семьи. Она влюбляется в мужчину, которого зовут Дарси, и он проявляет к девушке свою симпатию. Да, только их отношения очень противоречивы, ведь от любви до ненависти один шаг.

Анна Каренина

В 2012 году Кира Найтли исполнила роль Анны Карениной в одноименном фильме. За эту роль она была номинирована Премией Европейской киноакадемии в номинации "Лучшая женская роль". Новый взгляд на великий роман и впечатляющие своим размахом съемки не оставят равнодушным даже самого предвзятого зрителя.

Прошлой ночью в Нью-Йорке

Молодожены Майкл и Джоанна — красивы, успешны, живут в огромной квартире центра Манхеттена, но всего одна ночь заставит их усомниться друг в друге. Этот фильм не дает ответов, он заставляет задуматься.

Последствия

В прошлом году Кира Найтли сыграла главную роль в военной драме "Последствия". Сюжет рассказывает о женщине, которая последовала за своим мужем - английским полковником в разрушенный Гамбург. Там они поселяются в доме овдовевшего немца и между новыми соседями завязываются сложные отношения, от неостывшей вражды до страсти.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие роли в кино никто не хотел играть, но после они стали шедеврами.

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