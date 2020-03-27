Сеть кинотеатров Планета Кино просит помощи в сохранении рабочих мест. Сооснователь Деркач прокомментировал ситуацию

Сегодня, 27 марта, сооснователь сети кинотеатров Планета Кино Дмитрий Деркач опубликовал пост на своей странице в Facebook, в котором попросил у зрителей помощи в сохранении рабочих мест и восстановлении после кризиса. Для этого он предложил приобрести сертификаты в Планете Кино сегодня, а обменять их на билеты после карантина, когда сеть возобновит работу.



"Мы стараемся не опускать нос, но похоже, что без твоей поддержки не обойтись. Покупай сертификаты в Планете Кино сейчас — обменивай их на билеты, когда мы возобновим работу", — написал Деркач.

Сертификаты стоят по 100 грн. Сооснователь также призвал делиться публикацией с друзьями и ответил на несколько вопросов изданию "Комментарии".

На вопрос о сотрудниках Дмитрий Деркач сказал, что в компании никого не уволили. 700 сотрудников в 6 городах Украины получили в марте 2/3 зарплаты, а в апреле будут получать половину. При этом сооснователь Планеты Кино поддержал введение общенационального карантина в Украине.

"Я считаю, что меры справедливые. В Украине тесты появились совсем недавно, их очень мало. Мы не знаем реальную ситуацию с количеством заболевших. Я думаю, что у нас ситуация не лучше, чем в Испании. Те страны, где быстро ввели жесткие карантинные меры, быстрее остановили распространение вируса", — рассказал Дмитрий Деркач.

При этом на вопрос об альтернативном решении для кинотеатров он ответил неоднозначно. По словам Деркача, через кинотеатры проходит очень много посетителей, но теоретически можно было ввести ограничения на количество людей в зале (например, не больше 20), ограничить количество людей в фойе, не продавать расфасованные продукты, продавать билеты только онлайн. При этом Дмитрий Деркач не уверен, что такой формат работы имел бы смысл, но в Планете Кино обязательно попробовали бы.

"Сейчас сложно говорить. Мы не анализировали этот вариант. Мы бы попробовали, посчитали прибыль. Хотя вспоминаю, что в последнее время перед карантином уже была очень плохая посещаемость, и фильмов практически нет", — заявил сооснователь Планеты Кино.

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