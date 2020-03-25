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Какие кинопремьеры выйдут онлайн раньше времени

Скоро кинопремьеры будут доступны для просмотра

сегодня, 13:45
Автор:

• Светлана Шкурупий

Какие кинопремьеры выйдут онлайн раньше времени

Пандемия коронавируса повлияла на все сферы жизни, в том числе и киноиндустрию. Премьеры большинства кинолент были перенесены на следующий год, а съемки многих фильмов просто остановлены. В связи с карантином известные киностудии решили выпустить на всех онлайн-платформах, раньше времени, несколько своих новинок. Об этом сообщает издание Deadline.

Так, в конце марта зрители смогут посмотреть в хорошем качестве фэнтези-фильм "Соник в кино" от компании Paramount Pictures. Премьера киноленты состоялась 14 февраля и в мировом прокате собрала около 300 млн долларов. Также киностудия Columbia Pictures выпустит боевик "Плохие парни навсегда" в главной роли с Уилл Смитом, а Disney - мультфильм "Вперед".

Кроме того, из-за массового закрытия кинотеатров в мире, компания Sony решила выпустить на VOD супергеройский фильм "Бладшот" с Вин Дизелем.

Напомним, премьера фильма "Черная вдова" перенесена на неопределенный срок из-за коронавируса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что создатели новой части "Форсажа" решили перенести премьеру фильма на целый год.


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Источник: https://deadline.com/2020/03/sonic-the-hedgehog-early-home-release-coronavirus-1202888840/
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