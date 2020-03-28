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Кинофестиваль «Молодость» перенесли на 3 месяца

Киевский кинофестиваль «Молодость» в 2020 году состоится в конце августа

сегодня, 09:33
Автор:

• Татьяна Веремеева

Кинофестиваль «Молодость» перенесли на 3 месяца

Кинофестиваль "Молодость", который изначально был запланирован на 30 мая-7 июня 2020года, из-за распространения коронавируса и введенного из-за него карантина переносится на конец лета нынешнего года. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу кинофестиваля.

Отмечается, что на данный момент проведение 49-го киевского кинофестиваля запланировано на 22-30 августа 2020 года. Эта дата не окончательная, так как на сегодняшний день ситуация вокруг вируса COVID-19 постоянно меняется и пока невозможно предположить, как будут развиваться события в ближайшее время.

Кроме того, пресс-служба сообщает, что в 2020 году кинофестиваль "Молодость" отмечает 50-летний юбилей и команда сейчас активно проводит работу над ранее запланированными проектами и воплощением в жизнь давно продуманной концепции.

Ранее "Комментарии" писали, кинокомпания Disney отказалась от публикации кассовых сборов своих фильмов на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса Covid-19. Также в США не работают 96% кинотеатров.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/650597.html
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