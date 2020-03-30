Стало известно, что будет в 3-й части «Фантастических тварей»

Кинокомпания Warner Bros. планирует начать съемки третьей части фэнтезийного фильма "Фантастические твари", когда пандемия коронавируса пойдет на спад. А тем временем, один из актеров киноленты раскрыл некоторые детали сюжета. Об этом сообщает издание SyFy Wire.

Дэн Фоглер, который сыграл в дилогии магла Якоба Ковальски рассказал, что новая часть фильма будет происходить в период Второй мировой войны. На ее фоне начнется и битва волшебников, поэтому зрителей ожидают эпические батальные сцены. Актер отметил, что третья часть будет чем-то напоминать первый фильм и в ней будет хорошо показано развитие главных героев.

Известно, что в новом фильме состоится поединок между Дамблдором и Грин-дель-Вальдом, в результате которого первый получил бузинною палочку, о которой рассказывается в последних частях "Гарри Поттера".

Напомним, что к своим прежним ролям вернутся Эдди Редмэйн (Ньют Саламандер), Джонни Депп (Геллерт Грин-де-Вальд) и Кэтрин Уотерстон (Порпентина "Тина" Голдштейн).

К слову, выход 3-й части "Фантастических тварей" запланирован на 2021 год.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что основные действия "Фантастических тварей 3" будут проходить в Рио-де-Жанейро.

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