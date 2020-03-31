Комедийный боевик «Форсаж: Хоббс и Шоу» получит продолжение

Американский боевик "Форсаж: Хоббс и Шоу" получит продолжение. Об этом сообщил Дуэйн "Скала" Джонсон, который сыграл в киноленте главную роль, передает издание Screen Rant.

Знаменитый актер признался, что проект находится в стадии разработки, но он очень вдохновлен тем, что история получит продолжение. Теперь создателям необходимо определиться с основной концепцией кинокартины, чтобы понимать, в каком направлении развивать следующую серию.

Учитывая то, что из-за пандемии коронавируса страдает и киноиндустрия, выход новой части "Форсажа: Хоббс и Шоу" стоит ожидать не раньше 2022 года.

К слову, комедийный боевик "Форсаж: Хоббс и Шоу" вышел на большие экраны в 2019 году и собрал в широком прокате более 760 млн долларов. Сюжет фильма рассказывает о том, как спецагенту Люку Хоббсу нужно объединиться со своим старым врагом, опаснейшим преступником Деккардом Шоу, чтобы противостоять общему противнику.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что создателям "Форсажа" пришлось отменить выход новой части за два месяца до премьеры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!