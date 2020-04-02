Что посмотреть на карантине: список фильмов от Селены Гомес

Популярная звезда Селена Гомес, как и другие знаменитости, придерживается условий самоизоляции. Свободное время артистка посвятила фильмам, сериалам, книгам и музыке. Она решила поделиться с подписчиками своей подборкой.

Итак, певица советуют на досуге посмотреть такие фильмы:

"Сахар и перец"

Это американская молодежная комедия 2001 года. Юная Диана – капитан школьной команды спортивных болельщиц. Бойфренд героини – футболист Джек. Когда Диан узнает, что беременна, она решает через ограбление банка решить материальные проблемы, и подбивает на преступление своих подружек.

"После свадьбы"

Изабель всю свою жизнь помогает другим людям. Однажды ей становится известно, что глава многомиллионной корпорации готова ей пожертвовать внушительную сумму денег. Встреча проходит успешно. Однако все становится с ног на голову, когда героиня знакомится с мужем своего мецената.

"Неограненные драгоценности"

Говард Ратнер занимается бизнесом и владеет ювелирным магазином в городе Нью-Йорке. Мужчина долгое время пытается продержаться на плаву, ведь дела стали идти плохо. В итоге он влез в большие кредиты и погашал один за счет другого.

"Зодиак"

В основе сюжета серия нераскрытых преступлений, в действительности, произошедших в США, в прошлом столетии. Зодиак - прозвище безжалостного убийцы, четверть века, державшего в страхе американцев. Он не просто злодействует, каждый акт трагедии он превращает в увлекательную игру.

"Афера по-американски"

На рубеже 70-х и 80-х годов прошлого века ФБР проводило спецоперацию, названную abscam. Ее первоначальное назначение сводилось к расследованию торговли крадеными ценностями, а впоследствии расширилось в разоблачение коррупции во всех уровнях власти.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что телеведущая Катерина Осадчая порекомендовала для просмотра свои любимые сериалы.



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