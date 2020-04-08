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«Джуманджи 3»: стало известно, выйдет ли новая часть фильма

Предыдущие части «Джуманджи» имели большой успех

8 апреля 2020, 15:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

«Джуманджи 3»: стало известно, выйдет ли новая часть фильма

Приключенческая комедия "Джуманджи" в главной роли с Дуэйном "Скалой" Джонсоном может получить еще одно продолжение. Об этом сообщает издание Collider.

Сейчас проект находится в стадии разработки, но команда готова работать над продолжением истории и хочет сделать ее такой же "захватывающей", как и предыдущие части фильма. Но из-за коронавируса и карантинных ограничений, работу над продолжением киноленты пришлось временно отложить.

Режиссер "Джуманджи" пока не определился с деталями сюжета третьей части, но постарается оставаться на уровне, чтобы заинтересовать зрителей и побольше раскрыть характеры персонажей. В новой части комедии, возможно, будет раскрыта история Йоргена Жестокого - главного злодея игры, который появился во второй части кинокартины.

Напомним, что первый фильм "Джуманджи" вышел в 1995 году и главную роль в нем сыграл Робин Уильямс. Кинолента имела огромный успех, собрав в прокате более 260 млн долларов. А в 2017 году вышел перезапуск фильма "Джуманджи: Зов джунглей", кассовый сбор которого составил почти миллиард долларов. Через два года создатели комедии решили повторить успех и выпустили "Джуманджи: Новый уровень".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что фильм "Форсаж: Хоббс и Шоу" получит сиквел.


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Источник: https://collider.com/jumanji-4-update-jake-kasdan-interview/
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