Культовый хоррор «Другие» с Николь Кидман получит ремейк

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В Голливуде снимут ремейк культового мистического фильма "Другие", главную роль в котором сыграла Николь Кидман. Киностудия планирует "переосмыслить" историю сюжета и пригласить в проект знаменитых актеров. Об этом сообщает издание Deadline.
Известно, что над ремейком хоррора будет работать американская компания Sentient Entertainment. Сюжет фильма хотят приблизить к современности. Пока неизвестно, кто возьмет участие в кинокартине, но отмечается, что многих актеров заинтересовал данный проект.
Представители компании заявили, что фильм "Другие" 2001 года очень напоминает сегодняшнюю реальность, когда люди из-за пандемии коронавируса должны находится в самоизоляции. В фильме прослеживаются такие темы, как страх, паранойя и сильное желание защитить своих близких и себя от опасности. Такие эмоции присущи многим людям из-за того, что сейчас происходит в мире.
Напомним, что фильм получил восемь премий "Гойя", в том числе в номинациях "Лучший фильм" и "Лучшая режиссура". В мировом прокате "Другие" собрали более 200 млн долларов при бюджете в 17 млн.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что вышел первый трейлер ремейка хоррора "Кэндимен".
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