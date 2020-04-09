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Культовый хоррор «Другие» с Николь Кидман получит ремейк

Кинолента «Другие» вышла в 2001 году

сегодня, 17:05
Автор:

• Светлана Шкурупий

Культовый хоррор «Другие» с Николь Кидман получит ремейк

В Голливуде снимут ремейк культового мистического фильма "Другие", главную роль в котором сыграла Николь Кидман. Киностудия планирует "переосмыслить" историю сюжета и пригласить в проект знаменитых актеров. Об этом сообщает издание Deadline.

Известно, что над ремейком хоррора будет работать американская компания Sentient Entertainment. Сюжет фильма хотят приблизить к современности. Пока неизвестно, кто возьмет участие в кинокартине, но отмечается, что многих актеров заинтересовал данный проект.

Представители компании заявили, что фильм "Другие" 2001 года очень напоминает сегодняшнюю реальность, когда люди из-за пандемии коронавируса должны находится в самоизоляции. В фильме прослеживаются такие темы, как страх, паранойя и сильное желание защитить своих близких и себя от опасности. Такие эмоции присущи многим людям из-за того, что сейчас происходит в мире. 

Напомним, что фильм получил восемь премий "Гойя", в том числе в номинациях "Лучший фильм" и "Лучшая режиссура". В мировом прокате "Другие" собрали более 200 млн долларов при бюджете в 17 млн.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что вышел первый трейлер ремейка хоррора "Кэндимен".


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Источник: https://deadline.com/2020/04/sentient-wins-remake-rights-to-nicole-kidman-horror-the-others-alejandro-amenabars-timely-self-isolation-chiller-which-made-200m-1202878443/
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