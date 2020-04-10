У фильма «Взрывная блондинка» появится продолжение

Популярный стриминговый сервис Netflix планирует снять продолжение шпионского экшн-триллера "Взрывная блондинка". Об этом сообщает издание Discussing Film.

Известно, что проект находится в стадии разработки. Главная роль по-прежнему остается за актрисой Шарлиз Терон, которая не только будет играть в киноленте, но и продюсировать ее. Сейчас команда ищет сценаристов и режиссера, которым вполне может стать Дэвид Линч. Именно он и занимался созданием первой части "Взрывной блондинки".

Напомним, что первый фильм вышел на экраны в 2017 году. Это боевик с элементами триллера, рассказывающий о британской супершпионке Лоррейн, которой поручили сложную задачу. Ей необходимо отыскать важный документ и найти виновных в убийстве своего коллеги.

К слову, при бюджете в 30 млн долларов, кассовый сбор киноленты составил более 100 млн.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что приключенческая комедия "Джуманджи" получит продолжение. Создатели кинокартины заявили, что зрителей ожидает третья часть, но детали сюжета пока неизвестны.

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