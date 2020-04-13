Премьеру «Стражей Галактики 3» не будут переносить из-за пандемии

Планы относительно даты выхода третьей части фантастического супергеройского фильма "Стражи Галактики" не изменились. Об этом на своем аккаунте в Twitter сообщил режиссер киноленты Джеймс Ганн.

Известно, что съемки фильма успели завершить до пандемии коронавируса, теперь проект находится в стадии монтажа. Создатели кинокартины говорят, что пока не собираются переносить премьеру новых "Стражей", которая по неофициальным данным, была назначена на декабрь следующего года.

Ганн заявил, что нет никаких причин для того, чтобы переносить фильм, поэтому планы остаются неизменными. Также он намекнул зрителям, что их ожидает в третьей части киноленты. По словам режиссера, в новых "Стражах" более детально будет рассказана история Ракеты (енота).





Напомним, что первая часть "Стражей Галактики" вышла на экраны в 2014 году и собрала более 700 млн долларов. А через три года создатели кинокартины решили повторить успех и выпустили сиквел, кассовые сборы которого превысили 800 млн долларов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что у фильма "Взрывная блондинка" появится продолжение.

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