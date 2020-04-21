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Том Харди показал, как выглядит драка в «Веноме» без спецэффектов

С добавлением спецэффектов этот поединок выглядит намного лучше

сегодня, 13:05
Автор:

• Светлана Шкурупий

Том Харди показал, как выглядит драка в «Веноме» без спецэффектов

Популярный актер, звезда супергеройского фильма "Веном" Том Харди опубликовал на своей странице в Instagram забавное видео, в котором показана финальная битва героев киноленты, но только без спецэффектов.

"Неловкий момент со съемок, записанный Келли Марсел. "Веном 1" – основы физического театра", - подписал ролик знаменитость.

На кадрах видно, как актеры изображают драку, медленно и неторопливо нанося друг другу удары, которые больше похоже на танец, чем на поединок могущественных симбиотов. Да и сами актеры едва сдерживали смех, кривляясь на камеру. 

В киноленте же, с добавлением спецэффектов, драка на платформе запуска зонда между Веномом и Райотом выглядит очень волнительно и впечатляющее. 

К слову, проект получил продолжение, и команда вовсю работала над съемками второй части "Венома". Но пандемия коронавируса нарушила все планы и процесс пришлось остановить. Премьера новой части супергеройского фильма запланирована на октябрь 2020 года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в сети появилось видео со съемок второй части "Венома". 


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