В сети появилось видео со съемок второй части «Венома»

Съемки второй части фильма "Веном" сейчас в полном разгаре. Это подтверждает видеоролик, опубликованный на страничке группы "Let’s Talk Carnage" в Twitter.

Поклонникам супергеройской киноленты показали сцену, где полицейские остановили Клетуса Кэссиди - носителя безумного симбиоза Карнажа, который является главным врагом Венома. Работники полиции сделали несколько выстрелов в злодея, чтобы остановить его, но это им не удалось.

К слову, Карнажа во второй части "Венома" сыграет Вуди Харрельсон, известный по фильмах "Иллюзия обмана" и "Добро пожаловать в Zомбилэнд". А вот к главной роли вернулся Том Харди (Эдди Брок).

Кинокартину в рамках вселенной Marvel снимает кинокомпания Sony. Премьера фантастического боевика запланирована на октябрь 2020 года.

Here we see Woody Harrelson filming as Cletus Kasady!



It looks like Kasady has been stopped on the street by some cops and they’re shooting him.



I Wonder if his hand movements will involve the Symbiote in post production?



Either way it looks great!



pic.twitter.com/KgMC7j7OyU