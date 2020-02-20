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В сети появилось видео со съемок второй части «Венома»

Премьера сиквела «Веном» запланирована на октябрь этого года

сегодня, 13:15
Автор:

• Светлана Шкурупий

В сети появилось видео со съемок второй части «Венома»

Съемки второй части фильма "Веном" сейчас в полном разгаре. Это подтверждает видеоролик, опубликованный на страничке группы "Let’s Talk Carnage" в Twitter.

Поклонникам супергеройской киноленты показали сцену, где полицейские остановили Клетуса Кэссиди - носителя безумного симбиоза Карнажа, который является главным врагом Венома. Работники полиции сделали несколько выстрелов в злодея, чтобы остановить его, но это им не удалось.

К слову, Карнажа во второй части "Венома" сыграет Вуди Харрельсон, известный по фильмах "Иллюзия обмана" и "Добро пожаловать в Zомбилэнд". А вот к главной роли вернулся Том Харди (Эдди Брок).

Кинокартину в рамках вселенной Marvel снимает кинокомпания Sony. Премьера фантастического боевика запланирована на октябрь 2020 года. 

Напомним, что детали сюжета второй части "Венома" держатся в секрете, но режиссер ленты хочет представить некоторые нововведения, касающиеся главных героев.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в продолжении "Венома" появится новая суперзлодейка Визг - возлюбленная Карнажа. 


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