В сети появилось видео со съемок второй части «Венома»

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Съемки второй части фильма "Веном" сейчас в полном разгаре. Это подтверждает видеоролик, опубликованный на страничке группы "Let’s Talk Carnage" в Twitter.
Поклонникам супергеройской киноленты показали сцену, где полицейские остановили Клетуса Кэссиди - носителя безумного симбиоза Карнажа, который является главным врагом Венома. Работники полиции сделали несколько выстрелов в злодея, чтобы остановить его, но это им не удалось.
К слову, Карнажа во второй части "Венома" сыграет Вуди Харрельсон, известный по фильмах "Иллюзия обмана" и "Добро пожаловать в Zомбилэнд". А вот к главной роли вернулся Том Харди (Эдди Брок).
Кинокартину в рамках вселенной Marvel снимает кинокомпания Sony. Премьера фантастического боевика запланирована на октябрь 2020 года.
Напомним, что детали сюжета второй части "Венома" держатся в секрете, но режиссер ленты хочет представить некоторые нововведения, касающиеся главных героев.
Here we see Woody Harrelson filming as Cletus Kasady!— Let’s Talk Carnage! (@LetsTalkCarnage) February 17, 2020
It looks like Kasady has been stopped on the street by some cops and they’re shooting him.
I Wonder if his hand movements will involve the Symbiote in post production?
Either way it looks great!
pic.twitter.com/KgMC7j7OyU
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в продолжении "Венома" появится новая суперзлодейка Визг - возлюбленная Карнажа.
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