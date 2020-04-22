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Съемки «Черного Адама» со «Скалой» пришлось отложить

Съемки киноленты были запланированы на эту весну

сегодня, 14:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

Съемки «Черного Адама» со «Скалой» пришлось отложить

Киностудия Warner Bros. заявила о переносе съемок супергеройского фильма "Черный Адам", главную роль в котором сыграет Дуэйн "Скала" Джонсон. Об этом сообщил сам актер на своей странице в Instagram.

Джонсон рассказал, что съемки "Черного Адама" должны были начаться весной, но в связи с пандемией коронавируса, их пришлось перенести. Знаменитость предполагает, что команда начнет работу над проектом уже в августе-сентябре текущего года.

Также "Скала" отметил, что разработку фильма откладывали и так более 10 лет, но он по-прежнему относиться к идее киноленты с воодушевлением. На роль Черного Адама его утвердили еще в 2014 году, а работа над проектом должна была начаться в 2017, но планы изменились. 

Пока неизвестно, повлияет ли перенос съемок на дату выхода киноленты, которая была запланирована на конец декабря 2021 года.  

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Напомним, что "Черный Адам" - американский супергеройский фильм, основанный на одноименных комиксах издательства DC Comics. Картина расскажет историю антигероя, зовущегося Черным Адамом и являющегося злейшим врагом Шазама.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что сеть покоряет новый трейлер комедии "Круиз по джунглям" со "Скалой".


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Источник: https://www.kinonews.ru/news92814/
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