Съемки «Черного Адама» со «Скалой» пришлось отложить

Киностудия Warner Bros. заявила о переносе съемок супергеройского фильма "Черный Адам", главную роль в котором сыграет Дуэйн "Скала" Джонсон. Об этом сообщил сам актер на своей странице в Instagram.

Джонсон рассказал, что съемки "Черного Адама" должны были начаться весной, но в связи с пандемией коронавируса, их пришлось перенести. Знаменитость предполагает, что команда начнет работу над проектом уже в августе-сентябре текущего года.

Также "Скала" отметил, что разработку фильма откладывали и так более 10 лет, но он по-прежнему относиться к идее киноленты с воодушевлением. На роль Черного Адама его утвердили еще в 2014 году, а работа над проектом должна была начаться в 2017, но планы изменились.

Пока неизвестно, повлияет ли перенос съемок на дату выхода киноленты, которая была запланирована на конец декабря 2021 года.





Напомним, что "Черный Адам" - американский супергеройский фильм, основанный на одноименных комиксах издательства DC Comics. Картина расскажет историю антигероя, зовущегося Черным Адамом и являющегося злейшим врагом Шазама.

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