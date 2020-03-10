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Сеть покоряет новый трейлер комедии «Круиз по джунглям»

Премьера приключенческой комедии состоится этим летом

сегодня, 18:35
Автор:

• Светлана Шкурупий

Сеть покоряет новый трейлер комедии «Круиз по джунглям»

В сети опубликовали финальный украинский трейлер нового американского фильма "Круиз по джунглях", где главную роль сыграл Дуэйн "Скала" Джонсон. Видео появилось на YouTube-канале Kinomania Film Distribution.

Сюжет переносит зрителей в начало 20-ого столетия. Капитан речного судна Фрэнк берет ученую и ее брата на опасную миссию в джунгли, чтобы отыскать волшебное дерево, плоды которого способны побороть любое заболевание. Да только об этом дереве знают не только они и на пути главных героев будет множество опасностей и преград.

Известно, что главные роли в приключенческой киноленте исполнили Дуэйн "Скала" Джонсон и Эмили Блант. Премьера фильма запланирована на 23 июля 2020 года.

К слову, первоначально планировалось выпустить комедию 11 октября 2019 года, но Джонсон объявил от имени Disney, что мировая премьера была отложена до июня 2020 года.


Напомним, что в сети появился финальный трейлер приключенческого фильма "Мулан".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в сети появился новый трейлер продолжения хоррора "Тихое место".


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