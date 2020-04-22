Netflix показал стремительный рост на карантине — 15,8 млн новых подписчиков за 3 месяца

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Вчера, 21 апреля, онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал
отчет за первый квартал 2020 года, в котором сообщили о приросте в 15,8
миллиона новых подписчиков за последние три месяца — в два раза больше
прогнозов и на 22% больше, чем за тот же период в 2019 году. На основе этого
можно сделать вывод, карантин помог в развитии компании Netflix. Соответствующий отчет опубликовали
в издании The Verge.
Число подписчиков Netflix достигло 182,9 миллиона по всему
миру, но в компании видят и негатив в условиях карантина из-за пандемии
коронавируса Covid-19.
Онлайн-кинотеатр ожидает стагнацию, когда люди начнут отменять подписки после
завершения карантина, из-за чего темпы естественного роста будут неравномерными
в перспективе.
Выручка за первый квартал 2020 года составила 5,77 миллиарда
долларов, что лишь немного выше прогнозов. При этом в Netflix уверены,
что не потеряют свою долю рынка из-за проблем у конкуренов.
Как сообщал портал "Комментарии", Джо Байден планирует
назначить Мишель Обаму вице-президентом США в случае победы на президентских
выборах.
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