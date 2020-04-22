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Netflix показал стремительный рост на карантине — 15,8 млн новых подписчиков за 3 месяца

Выбрали главное из отчета онлайн-кинотеатра за первый квартал 2020 года

сегодня, 18:03
Автор:

• Антон Корнилов

Netflix показал стремительный рост на карантине — 15,8 млн новых подписчиков за 3 месяца

Вчера, 21 апреля, онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал отчет за первый квартал 2020 года, в котором сообщили о приросте в 15,8 миллиона новых подписчиков за последние три месяца — в два раза больше прогнозов и на 22% больше, чем за тот же период в 2019 году. На основе этого можно сделать вывод, карантин помог в развитии компании Netflix. Соответствующий отчет опубликовали в издании The Verge.

Число подписчиков Netflix достигло 182,9 миллиона по всему миру, но в компании видят и негатив в условиях карантина из-за пандемии коронавируса Covid-19. Онлайн-кинотеатр ожидает стагнацию, когда люди начнут отменять подписки после завершения карантина, из-за чего темпы естественного роста будут неравномерными в перспективе.

Выручка за первый квартал 2020 года составила 5,77 миллиарда долларов, что лишь немного выше прогнозов. При этом в Netflix уверены, что не потеряют свою долю рынка из-за проблем у конкуренов.

Как сообщал портал "Комментарии", Джо Байден планирует назначить Мишель Обаму вице-президентом США в случае победы на президентских выборах.


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Источник: https://www.theverge.com/2020/4/21/21229587/netflix-earnings-coronavirus-pandemic-streaming-entertainment
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