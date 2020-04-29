Язык

Українська

Русский

Coinspot 29.04.2020

BTC/USD

7948.71

ETH/USD

205.67

LTC/USD

46.18

НБУ 29.04.2020

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

29.60

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Названы самые провальные киноленты 2019 года
НОВОСТИ Все новости

Названы самые провальные киноленты 2019 года

Эти киноленты принесли создателям серьезные убытки

сегодня, 12:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Названы самые провальные киноленты 2019 года

В прошлом году на большие экраны вышло много киноновинок, некоторые из них установили новые рекорды по просмотрам, а некоторые оказались весьма провальными. В сети появился список самых убыточных фильмов 2019 года. Об этом сообщает издание Deadline.

Первое место в антирейтинге занял супергеройский фильм "Люди Икс: Темный Феникс". Кинокартина принесла своим создателям убытки в размере 133 млн долларов. В декабре 2019 года критики журнала "Hollywood Reporter" включили фильм в список десяти худших кинолент года. Эксперты говорят, что фильм стал провальным из-за пересъемок финала и многочисленных переносов премьеры.

На втором месте оказался научно-фантастический боевик "Терминатор: Фатум". Фильм получил смешанные отзывы критиков и обернулся кассовым провалом, что принесло создателям и инвесторам убытки в 122 млн долларов. 

Тройку лидеров замыкает фильм-мюзикл "Кошки". Он стал худшим фильмом в антипремии "Золотая малина 2020". В общей сложности кинолента получил шесть "Малин" и принесла убытки в размере 113 млн долларов. 

Также в списке самых провальных фильмов 2019 года оказались "Гемини", где главную роль сыграл Уилл Смит, и "Потерянное звено".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие фильмы прошлого года стали самыми прибыльными.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://deadline.com/2020/04/box-office-bombs-2019-list-1202918753/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...