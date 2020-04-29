Названы самые провальные киноленты 2019 года

В прошлом году на большие экраны вышло много киноновинок, некоторые из них установили новые рекорды по просмотрам, а некоторые оказались весьма провальными. В сети появился список самых убыточных фильмов 2019 года. Об этом сообщает издание Deadline.

Первое место в антирейтинге занял супергеройский фильм "Люди Икс: Темный Феникс". Кинокартина принесла своим создателям убытки в размере 133 млн долларов. В декабре 2019 года критики журнала "Hollywood Reporter" включили фильм в список десяти худших кинолент года. Эксперты говорят, что фильм стал провальным из-за пересъемок финала и многочисленных переносов премьеры.

На втором месте оказался научно-фантастический боевик "Терминатор: Фатум". Фильм получил смешанные отзывы критиков и обернулся кассовым провалом, что принесло создателям и инвесторам убытки в 122 млн долларов.

Тройку лидеров замыкает фильм-мюзикл "Кошки". Он стал худшим фильмом в антипремии "Золотая малина 2020". В общей сложности кинолента получил шесть "Малин" и принесла убытки в размере 113 млн долларов.

Также в списке самых провальных фильмов 2019 года оказались "Гемини", где главную роль сыграл Уилл Смит, и "Потерянное звено".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие фильмы прошлого года стали самыми прибыльными.

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