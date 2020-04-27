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Составлен рейтинг самых прибыльных фильмов 2019 года

При составлении рейтинга учитывались многие факторы

сегодня, 12:45 594
Автор:

• Светлана Шкурупий

Составлен рейтинг самых прибыльных фильмов 2019 года

Американские эксперты подсчитали, какие же фильмы 2019 года принесли своим создателям наибольшую прибыль.  Об этом сообщает издание Deadline.

При формировании рейтинга учитывались многие факторы: бюджет кинолент, гонорары актеров, суммарные кассовые сборы, доходы от домашнего просмотра, расходы на рекламу и прочее. Проанализировав такой объем информации, эксперты заявили, что первое место в списке занял супергеройский фильм "Мстители: Финал". Чистая прибыль кинокартины составила 900 млн долларов.

На втором месте оказался мультфильм "Холодное сердце 2". На сиквеле киностудия Disney заработала 600 млн долларов. И замкнул тройку лидеров анимационный фильм "Король лев" с прибылью в 580 млн долларов.

Далее в рейтинге идет психологический триллер "Джокер" (437 млн), супергеройская кинокартина "Капитан Марвел" (414 млн), мультфильм "История игрушек 4" (368 млн), фэнтези-фильм "Алладин" (356 млн) и другие.

Напомним, какую киноленту признали лучшей для домашнего просмотра. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько стоит одно слово Тома Круза в фильме.


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Источник: https://deadline.com/story-arc/2019-most-valuable-movie-blockbuster/
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