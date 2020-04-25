Стало известно, сколько стоит одно слово Тома Круза в фильме

57-летний Том Круз давно пополнил ряды самых популярных и успешных актеров Голливуда. Он продолжает сниматься в захватывающих боевиках и покоряет своим невероятным талантом. Издание CinemaBlend узнало, сколько же получает актер за одно сказанное слово на съемочной площадке.

Известно, что Том Круз начал свою актерскую карьеру в 1981 году и успел сняться почти в 50 фильмах. На основе всех его проектов были сделаны расчеты, в которых говорится, что за одно слово в фильме он получает 7 тысяч долларов (около 190 тыс. гривен).

Киностудии, которые хотят видеть в своем фильме звезду "Миссии невыполнимой" и "Грани будущего" приходится за 10 секунд его работы в кадре платить приблизительно 200 тысяч долларов. Но помимо гонорара, который у Тома Круза весьма внушительный, он часто получает процент от мирового проката своих кинолент.

Стали известно, что его коллеги по цеху, например, Джонни Депп за одно слово в кинокартине получает около 5 тысяч долларов, а вот Курт Рассел - 5600 долларов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько зарабатывают известные актеры за один эпизод сериала.



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