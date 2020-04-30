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В разработку запущена третья часть «Иллюзии обмана»

Сценарий к третьей части напишет номинант «Оскара»

сегодня, 11:35
Автор:

• Светлана Шкурупий

В разработку запущена третья часть «Иллюзии обмана»

Детективный триллер "Иллюзия обмана" получит продолжение. Американская медиакомпания Lionsgate объявила о запуске проекта. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Известно, что сценарий третьей части подготовит номинант "Оскара" Эрик Уоррен Сингер, известный такими работами, как "Афера по-американски", "Дело храбрых" и "Красный воробей". Пока неизвестны ни детали фильма, ни актерский состав.

Инсайдер сообщает, что сценарист придумал историю, которая выведет главных героев на новый уровень, и покажет тонкое искусство обмана во всех его формах. В новом фильме будут задействованы новые трюки, которые Эрик взял в разработку с командой иллюзионистов.

Напомним, что первая часть "Иллюзии обмана" вышла на экраны в 2013 году и собрала в мировом прокате более 350 млн долларов при бюджете в 75 млн. В центре сюжета четыре талантливых фокусника, которых называют "Четыре всадника". Во время своих выступлений они совершают крупные ограбления, ставя своих преследователей в тупик. А через три года вышла вторая часть киноленты, которая повторила успех в прокате.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что шпионский экшн-триллер "Взрывная блондинка" получит продолжение.


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Источник: https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/now-you-see-me-3-works-top-gun-maverick-writer-eric-warren-singer-1292314
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