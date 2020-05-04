Disney пожертвует до миллиона долларов на борьбу с Covid-19

Всемирно известная киностудия Disney пообещала пожертвовать до 1 миллиона долларов на борьбу с распространением пандемии коронавируса Covid-19. Компания планирует выделить процент прибыли от продажи своих фирменных защитных масок. Об этом сообщили в корпоративном блоге компании на официальном сайте Disney.

Сегодня компания объявила о предварительной продаже своих фирменных защитных масок, на которых изображены популярные персонажи фильмов и мультфильмов Disney. Среди них Базз Лайтер, Вуди, Микки и Мини Маус, Мстители, Йода и многие другие.

Маски продаются комплектами по 4 штуки в каждом за 20 долларов (около 540 гривень).

В киностудии планируют передать средства в благотворительную организацию MedShare. Она помогает в борьбе с коронавирусом в США. Также Disney пообещала пожертвовать 1 миллиона своих фирменных защитных масок малообеспеченными американским семьям, а займется распределением все та же организация MedShare.

Как сообщал портал "Комментарии", полиция арестовала мужчину, почти неделю отдыхавшего на заброшенном острове Disney.

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