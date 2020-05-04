Язык

Українська

Русский

Coinspot 04.05.2020

BTC/USD

8928.05

ETH/USD

207.42

LTC/USD

47.21

НБУ 04.05.2020

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

29.60

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Disney пожертвует до миллиона долларов на борьбу с Covid-19
НОВОСТИ Все новости

Disney пожертвует до миллиона долларов на борьбу с Covid-19

Компания планирует поделиться процентом с продажи своих фирменных защитных масок

сегодня, 22:10
Автор:

• Антон Корнилов

Disney пожертвует до миллиона долларов на борьбу с Covid-19

Всемирно известная киностудия Disney пообещала пожертвовать до 1 миллиона долларов на борьбу с распространением пандемии коронавируса Covid-19. Компания планирует выделить процент прибыли от продажи своих фирменных защитных масок. Об этом сообщили в корпоративном блоге компании на официальном сайте Disney.

Сегодня компания объявила о предварительной продаже своих фирменных защитных масок, на которых изображены популярные персонажи фильмов и мультфильмов Disney. Среди них Базз Лайтер, Вуди, Микки и Мини Маус, Мстители, Йода и многие другие.

Маски продаются комплектами по 4 штуки в каждом за 20 долларов (около 540 гривень).

В киностудии планируют передать средства в благотворительную организацию MedShare. Она помогает в борьбе с коронавирусом в США. Также Disney пообещала пожертвовать 1 миллиона своих фирменных защитных масок малообеспеченными американским семьям, а займется распределением все та же организация MedShare.

Как сообщал портал "Комментарии", полиция арестовала мужчину, почти неделю отдыхавшего на заброшенном острове Disney.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://disneyparks.disney.go.com/blog/2020/04/disney-introduces-cloth-face-masks-and-donations-for-families-and-communities-in-need/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...