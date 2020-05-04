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Полиция арестовала мужчину, почти неделю отдыхавшего на заброшенном острове Disney

Остров не работает с 1999 года, а нарушитель назвал его «тропическим раем»

сегодня, 18:59
Автор:

• Антон Корнилов

Полиция арестовала мужчину, почти неделю отдыхавшего на заброшенном острове Disney Полиция штата Флорида арестовала неожиданного посетителя заброшенного острова Disney, которым оказался 42-летний мужчина Ричард МакГвайер. Об этом сообщили в издании The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление местной полиции.

Остров под названием Discovery Island работал до 1999 года в крупном комплексе развлекательных парков Walt Disney World во Флориде. Остров забросили из-за низкой популярности, а из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19 вместе с островом опустели и все парки комплекса.

Однако один посетитель все же нашелся, но спустя неделю был арестован полицией. Ричард МакГвайер рассказал полиции, что попал на остров с помощью одной из лодок Disney еще в конце апреля. Также нарушитель подчеркнул, что не знал о запрете на вход, а остров показался ему тропическим раем.

Отдыхающего арестовали за проникновение на закрытую территорию, но пока неизвестно, какое ему грозит наказание.

Как сообщал портал "Комментарии", компания Disney планирует отправить в неоплачиваемый отпуск 43 тысячи сотрудников.


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Источник: https://www.hollywoodreporter.com/news/man-arrested-trying-quarantine-private-disney-island-1292998
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