Полиция арестовала мужчину, почти неделю отдыхавшего на заброшенном острове Disney

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Остров под названием Discovery Island работал до
1999 года в крупном комплексе развлекательных парков Walt Disney World во
Флориде. Остров забросили из-за низкой популярности, а из-за распространения
пандемии коронавируса Covid-19
вместе с островом опустели и все парки комплекса.
Однако один посетитель все же нашелся, но спустя неделю был
арестован полицией. Ричард МакГвайер рассказал полиции, что попал на остров с
помощью одной из лодок Disney
еще в конце апреля. Также нарушитель подчеркнул, что не знал о запрете на вход,
а остров показался ему тропическим раем.
Отдыхающего арестовали за проникновение на закрытую
территорию, но пока неизвестно, какое ему грозит наказание.
Как сообщал портал "Комментарии", компания Disney планирует
отправить в неоплачиваемый отпуск 43 тысячи сотрудников.
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